FERDİNAND
Ferdinand
Ferdinand Film Konusu
Korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya'da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir. Ailesinin yanına yeniden dönmek isteyen Ferdinand, bunun için çiftlikteki arkadaşlarıyla birlikte kaçarak büyük bir maceraya atılır.
20 Aralık 2017 Çarşamba 23:37
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