FESTİVALDE UYUŞTURUCU!

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

23-24.08.2019 tarihinde, saat 22:00-01:00 saatleri arasında, Bafra Halk Plajında düzenlenen “Maki Festivalinde” bölgede devriye halinde bulunan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen A.A.A.J.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve A.B.E. (E-28)’nin tasarrufunda ise içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.