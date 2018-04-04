FETÖ SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR!

Türkiye’de, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üyesi olma suçlarından dolayı aranan, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen zanlılar ile KKTC’de izinsiz ikamet etmesine ve çalışmasına izin veren 2 zanlının ardından 4 kişi daha tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Türkiye’de, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üyesi olma suçlarından dolayı aranan ve KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Ali Osman Çini ile Ali Rıza Çelikbaş’ın KKTC’de izinsiz ikamet etmesine ve çalışmasına izin veren Rıfat Öztemur ile Süleyman Bedi Paycı’nın ardından 4 kişi daha tutuklandı. “Suçu örtme” suçu ile ilgili olarak başlayan tahkikat, 4 kişinin daha tutuklanmasıyla boyut değiştirdi.

Tahkikatı özel soruşturma birimi yönetiyor

Tahkikat, Özel Soruşturma Birimi tarafından evlerde ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet yasaklı yayın, 17 adet dizüstü bilgisayar, 2 dahili bellek, 4 harici bellek ve 639 adet CD bulunmasıyla birlikte FETÖ soruşturmasına döndü. Derinleşen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Öztemur, Feriha Öztemur, Umur Öztemur, Meltem Altınışık Öztemur ve Süleyman Bedi Paycı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, zanlı Rıfat Öztemur ise tutuklu bulunduğu sırada geçirdiği rahatsızlık yüzünden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde anjiyo olduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılamadı. Dün mahkemeye çıkarılan tüm zanlılar aleyhine 3’er günlük ek tutukluluk süresi temin edildi.

Tahkikat boyut değiştirdi

Meselenin tahkikatını yürüten PGM’ye bağlı Özel Soruşturma Biriminde görevli Müfettiş Muavini Faysal Güden, 30 Mart tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğünce yapılan kontrolde Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş isimli kişilerin KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve tutuklandıklarını anımsattı. Aynı gün yapılan kontrolde Çini ve Çelikbaş’ın Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçlarından dolayı arandıklarının tespit edildiğini belirten Güden, yine Çini ve Çelikbaş’ın aynı gün mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk alındığını söyledi. Güden, alınan bu süre içerisinde zanlı Rıfat Öztemur ve Süleyman Bedi Paycı’nın soruşturma kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet etme suçunu örtme suçundan dolayı 30 Mart tarihinde tutuklanıp 31 Mart tarihinde mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Akabinde zanlı Süleyman Bedi Paycı’nın evinde yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar, zanlı Rıfat Öztemur’un evinde ve iş yerinde yapılan aramada “Öztemur Hırdavat” isimli iş yerinde 12 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet dahili bellek, 1 adet harici bellek ve ajanda gibi yazılı materyaller, yine zanlı Rıfat Öztemur’un alesinin evinde yapılan aramada ise 1 adet yasa dışı cemiyete ait propaganda nitelikli yayın olan kitap, 639 adet CD, 3 adet dizüstü bilgisayar ve 3 adet harici bellek bulunarak emare alındığını belirten Güden konu evde kalan zanlı Ömer Öztemur, Feriha Öztemur, Umur Öztemur ve Meltem Altınışık Öztemur’un tutuklandığını açıkladı. Güden, zanlı Ömer Öztemur, Feriha Öztemur, Umur Öztemur ve Meltem Altınışık Öztemur’un 31 Mart tarihine tutuklanarak 1 Nisan tarihinde mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti. Güden, ayrıca zanlı Umur Öztemur ve Meltem Altınışık Öztemur’un kendilerine ait evinde apılan aramada zanlı Meltem Altınışık Öztemur’a ait 1 adet dizüstü bilgisayar bulunarak emare alındığını belirterek, yine tüm zanlıların cep telefonlarının emare olarak alındığını ve tüm zanlılar için GSM operatörlerine gerekli yazışmaların yapıldığını açıkladı.

Kod adı: Ahmet

Tahkikat Subayı Müfettiş Muavini Faysal Güden, 2 Nisan tarihinde daha önceden tutuklanan Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş’ın yeniden mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 8 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Çini ve Çelikbaş’ın telefonlarında yapılan incelemede zanlılarla bağlantılı oldukları yönünde bugulara ulaşıldığını açıklayan Güden, ancak cep telefonlarının detaylı incelemesinin devam ettiğini söyledi. Ayrıca Ali Osman Çini ile Ali Rıza Çelikbaş’ın kalmakta olduğu evde 1 kişinin daha kaldığının, konu kişinin Türkiye’de silahlı terör örgütüne üye olduğu için arandığının ve Öztemur Ltd.’de çalıştığının tespit edildiğini söyleyen Güden, konu kişinin arandığını belirtti. Güden, Ali Osman Çini ve Ali Rıza Çelikbaş’ın açık ifade verdiğini söyleyerek, vermiş oldukları açık ifadelerinde KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini, zanlı Rıfat Öztemur’un kendilerinin ülkede kaçak olduklarını bildiği halde kendilerine yardımcı olduğunu hatta Ali Rıza Çelikbaş’a tanınmaması için “Ahmet” kod adını taktıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Güden, mesele ile ilgili olarak geniş çaplı yürütülen tahkikatın devam ettiğini ve araştırılması gereken bir çok hususun olduğunu ifade ederek, tüm zanlıların 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukatlar talebe itiraz etti

Zanlıların avukatları talep edilen tutukluluk süresine itiraz etti. Zanlı avukatları zanlıların tutuklu kalmasının kamu menfaatinde derin bir yara açacağını ve adaletin tecellisine büyük bir darbe vuracağını ileri sürdü. Avukatlar, varsayımlarla, asılsız iddialarla desteksiz şekildeki talebin mahkeme tarafından ret edilmesini talep etti.

3 gün tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, suçların açığa çıkarılmasının kamu menfaatine olduğunu belirtti. Tahkikatın ciddi ve esaslı bir şekilde yürütüldüğünün görüldüğünü belirten Asafoğulları, zanlıların 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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