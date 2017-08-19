FETÖ ZANLILARINA TUTUKSUZ YARGI

FETÖ operasyonunda tutuklanan ikisi cami imamı dört zanlı teminata bağlandı

Suna ERDEN

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) olarak isimlendirilen oluşuma yönelik KKTC’de başlatılan ikinci operasyonda tutuklanan imamlar Zübeyir Ahmet Çolaklı, Nizamettin Saltan ile suçla bağlantılı tutuklanan karı koca zanlılar Hicabi Duran ve Saliha Duran hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Zanlılar hakkındaki soruşturmayı yapan Polis Müfettiş Muavini İsa Sevindik, FETÖ/ PYD soruşturması kapsamında yasadışı cemiyete üye olmak ve propaganda nitelikli yayın bulundurmak suçlarından tutuklanan zanlılar Zübeyir Ahmet Çolaklı, Hicabi Duran, Saliha Duran ve Nizamettin Saltan hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlılar Zübeyir Ahmet Çokaklı, Hicabi Duran, Saliha Duran TC - KKTC vatandaşı olduklarını, zanlı Nizamettin Saltan’ın ise ülkeye TC Elçiliği aracılığı ile imam olarak gönderildiğini belirtti. Polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, birer kefil 30 Bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

YASA DIŞI KİTAPLAR BULUNMUŞTU

Gönyeli Camisi birinci imamı Çokaklı’nın, Ortaköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan geri dönüşüm kafesine FETÖ ile ilgili kitaplar attığı tespit edilmişti. Çolaklı tutuklanmış, ardından Gönyeli Cami ikinci İmamı Nizamettin Saltan, Hicabi Duran ve eşi Saliha Duran da suçla bağlantılı gözaltına alınmıştı. Duran çiftinin evinde yapılan aramada evin garaj bölümünde FETÖ/ PYD terör örgütüne ait bazı kitap ve dergiler bulunmuş, ayrıca Gönyeli camisinde yapılan aramada da terör örgütüne ait kitaplar ele geçirilmişti.

Star Kıbrıs