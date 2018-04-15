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FETÖ'CÜ ALBAY KIBRIS'TA YAKALANDI

FETÖ'CÜ ALBAY KIBRIS'TA YAKALANDI

Firari Albay Girne’de yakalandı.

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Türkiye’de, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari Albay S.C. Girne’de yakalandı.

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türkiye’de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen Albay S.C. (47), eşi A.C. (41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Albay S.C.'nin KKTC’deki işlemlerinin ardından Türkiye’ye teslim edileceği belirtildi.

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