FETÖ'DE ÖNCÜ OPERASYONLAR!

Gönyeli cami birinci imamının ardından ikinci imam ile iki kişi daha FETÖ operasyonunda yakalandı

Suna ERDEN



Gönyeli cami birinci imamının ardından ikinci imam ile iki kişi daha FETÖ operasyonunda yakalandı



KKTC’de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmada ardı ardına tutuklamalar devam ediyor. Terör örgütünün propaganda nitelikli kitaplarını yok etmeye çalıştığı tespit edilerek tutuklanan Gönyeli Cami imamı Zübeyir Ahmet Çokaklı'nın ardından Gönyeli Cami ikinci İmamı Nizamettin Saltan, Hicabi Duran ve eşi Saliha Duran da gözaltına alındı. Haklarında yasadışı cemiyet olarak ilan edilen FETÖ/PDY terör örgütünün propaganda nitelikli kitap ve dergileri bulundurmak suçundan soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Öte yandan zanlıların yakınları mahkemede görev yapan basın mensuplarına saldırdı.



AMBARDAN ÇIKTI



FETÖ soruşturmasını yürüten Polis Müfettiş Muavini İsa Sevindik, FETÖ/ PYD soruşturması kapsamında tutuklanan Zübeyir Ahmet Çokaklı'yla ilgili yürütülen soruşturmada bağlantısı görülen zanlılar Hicabi Duran, eşi Saliha Duran ile ikinci imam Nizamettin Saltan'ın da tutuklandığını söyledi. Polis, Duran çiftinin evinde yapılan aramada evin garaj bölümünde FETÖ/ PYD terör örgütüne ait bazı kitap ve dergilerin bulunduğunu, ayrıca zanlıların telefon ve bilgisayarlarının da emare olarak alındığını ve inceleneceğini belirtti. Sevindik, Gönyeli Camii'nde 16 Ağustos'ta arama yapıldığını, aramada terör örgütüne ait kitaplar bulunduğunu ve Nizamettin Saltan’ın da tutuklandığını söyledi. Sevindik, zanlının ifade verdiğini, elektronik cihazlarının incelenmesi gerektiğine vurgu yaparak, üç zanlının da ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.



BASINA SALDIRDILAR



Mahkemenin ardından zanlı yakınları muhabirlere saldırdı. Emine Uysal ile Evrim Kamalı’ya saldıran zanlı yakınları Halit ve Yahya Kurtul polisin müdahalesi ile suçüstü hali gereği tutuklandı. Saldırganlar karakola götürülüp aleyhlerine yasal işlem başlatıldı.