FETÖ'DEN BİR TUTUKLU DAHA!

Polis ekiplerinin Gazimağusa’da başlattığı FETÖ operasyonunda yeni gelişmeler yaşandı.

Geçen hafta Gazimağusa’da 1’i polis, 2’si astsubay olmak üzere 6 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri bu sabah Lefkoşa’da da 1 kişiyi tutukladı.

Tutuklanan kişinin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı bildirildi.