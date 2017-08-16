FETÖ'DEN BİR TUTUKLU DAHA!
FETÖ operasyonunda yeni gelişmeler!
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Polis ekiplerinin Gazimağusa’da başlattığı FETÖ operasyonunda yeni gelişmeler yaşandı.
Geçen hafta Gazimağusa’da 1’i polis, 2’si astsubay olmak üzere 6 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri bu sabah Lefkoşa’da da 1 kişiyi tutukladı.
Tutuklanan kişinin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı bildirildi.
Etiketler : FETÖ operasyonu, Gazimağusa, tutuklama
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