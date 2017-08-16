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FETÖ'DEN BİR TUTUKLU DAHA!

FETÖ'DEN BİR TUTUKLU DAHA!

FETÖ operasyonunda yeni gelişmeler!

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Polis ekiplerinin Gazimağusa’da başlattığı FETÖ operasyonunda yeni gelişmeler yaşandı.

Geçen hafta Gazimağusa’da  1’i polis, 2’si astsubay olmak üzere 6 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri bu sabah Lefkoşa’da da 1 kişiyi tutukladı.

Tutuklanan kişinin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı bildirildi.

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