FİBEROPTİK KABLOLARI KOPTU!

Ülkemizin kronik problemlerinden biri haline gelen internet kesintisine bugün bir yenisi daha eklendi.

Mağusa ile Lefkoşa arasındaki fiber optik kablo kazı çalışmaları sonucunda koptu, Mağusalı internetsiz kaldı, telefon hattı üzerinden çalışan POS cihazları çalışmadı.

Saat 11:00 sıralarında Lefkoşa ile Mağusa arasında bulunan iki fiber optik kablodan birinde yaşanan kopma nedeni ile ADSL iletişimi, Telefon hattı ile çalışan POS cihazlarına ait data iletişimi ve kopan fiber optik hat üzerinden hizmet alan İnternet servis sağlayıcıların erişimi tamamen kesildi.

Telekomünikasyon Dairesi ekiplerinin kopan fiberin yeniden birleştirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, aynı optik hattın daha önce de bir çok kez koptuğu ve yapılan birleştirmelerin kalite kaybına yol açtığı da edinilen bilgiler arasında.