'Fİ'DE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Dijital ortamda yayınlanan ve cesur sahneleriyle sıkça gündeme gelen 'Fi' dizisinin, yeni sezonda Show TV'de de ekranlara geleceği iddia edildi. 'Fi'nin başrolerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç yer alıyor.

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu'nun, "Fi Hangi Açık Kanalda?" başkılı yazısı şöyle:

"İnternet ortamı için çekilen dizilerin, açık kanallarda da yayınlanması gündeme geldi. İlk örnek ‘Masum’, Kanal D’de yayınlanacak. Ama asıl sürpriz, ‘Fi’ dizisiyle ilgili. Kuşlar dedi ki, 'Bu diziyi Show TV aldı.' Dizinin sanat yönünden çok erotik tarafı konuşuldu.

‘O ne sahneler?’ durumu. 'Peki bu sahneler ne olacak açık kanalda?' diye sordum. "Her sahneyi iki farklı şekilde çekiyorlar" cevabı geldi. Ben de ister istemez, 'Millet şimdi merak edecek. Yayınlanırsa burası kesilmiş, orası uçmuş diye haberler çıkacak' dedim. 'İlginç olan da bu zaten' yanıtını aldım.

Haydi hayırlısı."