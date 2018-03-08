Fi'de Perde Kapanıyor!

Yayınlandığı ilk günden bu yana yoğun ilgi gören ve 21 milyonun üzerinde kişi tarafından izlenilen Fi'nin yeni sezonu Çi, son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Puhutv’de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı üstlendiği, Azra Kohen’in çok- satan Fİ-Çİ-Pİ serisinden Nükhet Bıçakçı, Özlem Yücel tarafından uyarlanan Fi, son bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak.

Dizinin son bölümünde kaçak durumuna düşen Can Manay, Duru’nun peşinden gidiyor. Duru ise Can’dan boşanacağını basınla paylaşmaya karar veriyor.

ÖZGE DURU’YU ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Duru’nun haftalardır hazırlandığı Afife müzikaliyle ilgili de gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Duru, aylardır arzuladığı rolde sahneye çıkmaya hazırlanırken, Özge, onu gösteriye çıkmaması için uyarıyor. Afife’yi canlandıran Serenay Sarıkya yaklaşık 2 ay çalıştı.

Bugüne kadar 21 milyonu aşkın kişi tarafından izlenilen Fi, online dizi mecrasındaki en önemli başlangıç olarak değerlendiriliyor.