Fİ'den Kötü Haber Geldi!

Fi dizisininin her bölümünü heyecanla beklerken, yazarı Azra Kohen’den üzücü bir haber geldi. Kohen 4 sezon sürmesi beklenen Fi Çi Pi serisinin 2'nci sezonda bitirilmesi gerektiği kararını aldı.

Hemen hemen her Türk dizinde karşımıza çıkan belirli senaryo unsurları var. Sanırım bunları sıralamak için film ya da dizi eleştirmeni olmaya gerek yok: Gayri meşru çocuklar, yasak ilişkiler, holding sahibi aileler, fakir kız-zengin çocuk aşkı, fakirlikten zenginliğe geçenler...

Derken dijital televizyon platformu PuhuTv’de Azra Kohen’in Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan bir dizi kaşımıza çıktı. Hem oyuncu kadrosu, hem senaryosunun farklı oluşu, hem de sahne çekimlerinin etkileyiciliği ile dikkatimizi çekti. Fakat Azra Kohen’den gelen açıklamaya göre dizinin tadı damağımızda kalacak.

Kohen’in açıklaması şöyle, "Birinci sezonda ilk bölüm evet kitaba bağlı ama ikinci bölümden sonra her şey değişiyor. Üçüncü bölümden itibaren kitaptaki referans noktaları sabit kalarak, sadece birinci sezon için söylüyorum, bambaşka bir hikaye anlatıyorlar. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım. Buradan Ay Yapım toplantısına gideceğiz. Doğru olanı yapmak lazım, şu an kendi merkezinden çıktığı, amacına hizmet etmediği için devam etmesinin anlamı yok. Oturduğum yerden çok güzel para kazandığımızı düşünebilir insanlar ama beni yakından tanıyanlar ve anlayanlar bilsinler ki, amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiğinde durdurmak için elimden geleni yapıyorum"