FIKRA GİBİ EKONOMİ

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Ada Tv’de Gündem Özel programına katılarak Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtladı.

KKTC ekonomisini adeta bir fıkraya benzeten Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, olmayan para ile yaşamaya çalıştığımızı ve bunun da sağlıklı olmadığın, artık altından kalkılayamayacak durumda olduğumuzu belirtti.

Ekonomideki sıkıntıyı anlattığı bir fıkra ile özetleyen Soyer, elimizde kaynak olmadan, üretim olmadan, verilen yardımların borçlara gittiğini dolayısıyla günün sonunda elimizde kimsenin cebinde para kalmadığını ifade etti ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Soyer şöyle konuştu: “Dediniz ki artık çarşı pazar hareketlendi. Bununla ilgili size bir fıkra anlatmak istiyorum. Fransa’nın turistik bir kasabasında kriz çıkmış, hiç turist kalmamış. Tabi turizmle geçinen insanlar yanıp kavruluyor. Sonra ansızın bir butik otele Amerikalı bir turist gelmiş. Otel sahibi onu büyük bir sevinçle karşılamış ve otelin geceliğinin 100 dolar olduğunu söylemiş. Amerikalı kabul etmiş ama bir şartım var, odada 2 saat kalacağım beğenmezsem paramı alıp giderim, beğenirsem kalırım demiş. Otel sahibi kabul edince turist 100 doları ödemiş ve odasına gitmiş. Otel sahibinin kasaba 100 dolar borcu varmış. Hemen gidip kasaba borcunu ödemiş.

Kasabın da manava 100 dolar borcu varmış o da onu ödemiş. Manavın da bir hayat kadınına borcu varmış. 100 doları ona vermiş. Hayat kadınının da otelciye 100 dolar borcu varmış o da onu ödemiş. O esnada Amerikalı turist odasından inmiş ve odasını beğenmediğini, parasını geri istediğini söylemiş ve 100 dolarını geri alıp gitmiş. Yani ne oldu? Ortada bir para dolaştı ama kimsede para kalmadı. Olmayan para ile herkes birbirinin borcunu ödedi. Bizim de ekonomimiz bu noktadadır. Bir katma değer üretmedikten sonra cirosunu sağlıklı yapmadığında ekonomik bir kaynak kalmıyor.

Devlet ihtiyacı olana 1500 TL destek verdi ama kimsede para yok. Herkes biraz biraz para alıyor onu da borcuna veriyor. Alanda da verende de para kalmıyor. Bu yüzden bu hadiseyi sağlıklı olarak değerlendirmeliyiz. Bu iş artık tek parti veya ekibin altından kalkabileceği bir hadise olmaktan çıkmıştır. Farklı görüşler ve kesimlerin yan yana gelmesi lazımdır. Çok ciddi bir tartışma yapılıp ortak faydalar bulunması lazım. “