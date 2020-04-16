Filaktou: Koruyucu giysi ile klorokin ilacı perşembe günü Kıbrıs Türk tarafına verilecek

Sağlık ile ilgili İki Toplumu Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktou, perşembe günü Agios Dometios geçiş noktasından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk tarafına koruyucu giysi ile klorokin ilacı verileceğini söyledi.



Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Filaktou, Kıbrıs Türk tarafının talebi üzerine Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs Türk tarafında toplam iki bin klorokin hap ile koruyucu giysi vereceğini belirtti.



Nicos Anastasiades, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile adadaki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri görüştü. Anastasiades, Akıncı’nın ilaç ve koruyucu giysi talebine olumlu yanıt verdi.



Sağlık ile ilgili İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin üyeleri arasında günlük temasta bulunduklarını; adadaki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri görüştüklerini ifade ederek “ilaçlar talebi dâhil tıbbi konular gibi Kıbrıslı Türklerin günlük taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz ve mümkün olduğunca karşılıyoruz” dedi.



Kıbrıs Nevroloji ve Genetik Enstitüsü İcra Müdürü (CEO’su) olan Filaktou, Enstitünün Covid-19 hastalarının temaslarının araştırılması ve diğer programlarının uygulanması için yoğun çalışmalarda bulunduğunu belirtti.



Filaktou, “size örnek vermeyim; çarşamba günü toplam 1.200 Covid-19 testi yaptık; Kıbrıs Nevroloji ve Genetik Enstitüsü bu güne kadar 13 binden fazla test yaptı” dedi.



Filaktou, büyük sayıda testler yapılmasını ve Covid-19 virüslü hastaların sayısında azalma kaydedilmesini “olumlu bir gelişme” olarak niteledi.

Kıbrıs Haber Ajansı