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FİLATELİ SERVİSİ TAŞINIYOR

FİLATELİ SERVİSİ TAŞINIYOR

Bugün ve yarın hizmet veremeyecek!

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Posta Dairesi Müdürlüğü, filateli servisinin, taşınma nedeniyle bugünve yarın hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yenişehir Kızılay Sokak, Asal Şube arkasında hizmet vermekte olan filateli servisinin, Mahkemeler karşısındaki Lefkoşa Merkez Posta Şubesinin arka sokağında bulunan “Posta Sokak No:17 Lefkoşa” adresindeki binaya taşınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Filateli servisinin Perşembe gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

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