Filiz Akın’ın başına 11 dikiş atıldı!

Tansiyon sorunu nedeniyle evinde dengesini kaybedip düşen Filiz Akın yaralandı. Usta oyuncunun başına 11 dikiş atıldı.

Filiz Akın, geçen gün evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Aniden tansiyonu düşen ve buna bağlı olarak dengesini kaybeden usta oyuncu, başını aynaya çarptı. Acilen hastaneye kaldırılan Filiz Akın’ın yarasına 11 dikiş atıldı. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşan Yeşilçam’ın usta ismi, talihsizliklerin son dönemde hep üst üste geldiğini söyledi:

“Bodrum’da aylarca hasta yattım. Menenjite bile sebep olabilecek, muhtemelen uçaktan kaptığım kulak enfeksiyonundan altı saatlik bir ameliyatla kurtuldum.

ÜST ÜSTE GELDİ

Ameliyatı yapan Prof. Günter Hafız, sağ kulağı, kulak ve kulak zarı dahil salyangoz bölümüne kadar kazıyıp tamamen iptal etti. Ameliyattan üç hafta sonra çok daralmış bulunan sağ aort damarıma stent takıldı ve kanama yaptığı için nekahet dönemi de normalden daha uzun sürdü. İşte bu altı ay süren hastalık sürecinin üstüne bir de tansiyonum aniden düşünce, gözüm kararıp yere düştüm.

Başım aynanın sert ucuna çarptı ve derin yarıldı. Hemen acile gidildi. Derin yarıklar oluştuğu için başıma dikiş yerine 11 tane metal zımba kondu. Sonrasında gene zatürre başlangıcı salgınından payımı aldım. Hâlâ tedavisi sürüyor. Umarım aylar sonra iyileşirim. Az kaldı. Şu an nükseden bir hastalığım yok. Sadece birtakım aksilikler üst üste sağlık problemi yaşamama sebep oldu.”