Film gibi bir hikaye...

Şimdi size Rusya-Ukrayna savaşının hiç akla gelmeyecek bir etkisinden bahsedeceğiz... Taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olan ABD’li çiftin Kiev’de dünyaya gelen ve savaşın ortasında kalan ikizlerine kavuşma çabaları hepinizi çok etkileyecek

Ukrayna’daki savaş ABD’de yaşayan bir çiftin hayatını tahmin edilemeyecek kadar derinden etkiledi... Geçtiğimiz hafta, 46 yaşındaki Alexander Spektor ve 48 yaşındaki eşi Irma Nuñez, Ukrayna’dan gelen en son haberleri takip edebilmek ve kendilerine yağan mesajlarını okuyabilmek için her gün sabah 5’te uyandılar ve yeniden uyuyana kadar telefonlarından bir an bile ayrılmadılar.

“Tüm dünya savaş haberlerini takip ediyor” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak Alexander ile Irma’nın çok daha kişisel bir sebebi var: Çift, bebek sahibi olabilmek için taşıyıcı anneliği tercih etti ve ikizlerine hamile olan kişi de Kiev’de yaşıyor.

Bebeklerin doğumuna ve aileye teslim edilmesine daha yedi hafta vardı. Bir yandan da Rus kuvvetleri Kiev’e doğru ilerliyordu.

GELEN ARAMA İLE HAYATININ SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

avaş henüz başlamışken Alexander Spektor’un telefonuna beklenmeyen bir görüntülü arama geldi. Spektor ekranına baktı ve numarayı tanıyamadı.

“Biraz sarhoş gibi görünen genç bir kadının yüzünü görünce önce durumu anlayamadım” diyen Spektor, kadına kim olduğunu sorduğunda “İki güzel oğlunuz oldu” cevabını aldı.

25 Şubat’ta ikizler prematüre olarak dünyaya geldi. Erken doğuma rağmen ikizlerin sağlığı yerindeydi ancak çok daha ciddi ve hiç akla hayale gelmeyecek bir sorun vardı; doğdukları şehir savaşın tam ortasındaydı.

Spektor yaşanan bu inanılmaz durumu, “Şizofren bir deneyim gibi geliyor” sözleriyle anlatırken Nuñez de, “Hayatımızın en uzun haftasıydı” diyor.

Nuñez ve Spektor şimdi elçilikler kapanırken, askeri araçlar karayollarını tıkarken, ambulanslar savaş alanlarına yönlendirilirken ve Rusya başkente saldırırken Ukraynalı anneden doğan evlatlarını eve getirebilmek için bir çare bulmaya çalışıyor.

BEBEKLERİN TAHLİYESİ ÖZEL TIBBİ NAKİL GEREKİYOR

Erken doğum gerçekleştiği için Ikizler Lenny ve Moishe’nin yenidoğan yoğun bakımında tutulması çok önemli. Aynı zamanda ikizlerin ailesine kavuşabilmesi için de özel bir tıbbi nakil gerekiyor.

Nuñez, “Kiev’deki doktorlar bize bebeklerin çatışmalardan uzakta başka bir bölge kliniğe nakledilebilmeleri için en az dört gün daha hastanede kalmaları gerektiğini söyledi” diyor.

Doktorlar, yenidoğan prematüre ikizlerin nakil yolculuğu yapmalarını henüz doğru bulmuyor. Ailenin öncelikli hedefi ise bebeklerini Ukrayna’da daha güvenli bir şehre ya da Polonya’ya götürmek. Tabii bu tıbbi ulaşım gerektiren özel bir yolculuk olmalı.

Çift, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yardım edemediğini ve Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Richard J. Durbin ile Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Jan Schakowsky başta olmak üzere kongre temsilcilerine ulaştıklarını söylüyor, çaresizce bir yardım eli bekliyor.

PERSONEL ŞEHRİ TERK ETTİ, YA TAŞIYICI ANNE DE GİDERSE…

Öte yandan koordinasyon planının bir parçası olan uluslararası taşıyıcı annelik kurumunun Ukrayna merkezli personeli şehirden kaçtı. Eğer savaş yoğunlaşırsa, Nuñez ve Spektor zamanın aleyhlerine işlediğini ve ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor.

Normal şartlarda taşıyıcı annelik kurumu Adonis Fertility International tarafından belirlenen protokollere göre, taşıyıcı annenin ebeveynlerle iletişim ve bebeklerle de bağ kurması yasak. Ancak olağanüstü bir hal söz konusu olduğu için şu anda protokoller aşılmış durumda. Gizlilik nedeniyle soyadı paylaşılmayan taşıyıcı anne Katya, ABD’li ailenin bebekleri ile tek temas noktası durumunda.

Irma Nuñez’in ise aklında bambaşka bir endişe var. Nuñez, “Katya çocuklarımızı doğurdu ancak onlara bakmakla yükümlü değil. Ya ailesi ile birlikte olması ve kendini kurtarmak için şehri terk etmesi gerektiğine karar verirse? Bu sebeple bir an önce bebeklere bakabilecek birini bulmalıyız” diyor.

Çift, Polonya ve Ukrayna’da içinde bulundukları çaresiz durumu öğrenen bazı kişilerden destek teklifleri alıyor. Hatta bazıları kalacak bir oda ya da yolculuk yardımı sunuyor. Ancak ikizleri Kiev’den başka bir şehre ya da Polonya’ya taşımak için özel tıbbi ulaşım gerektiğinden bu yardım teklifleri maalesef yetersiz kalmakta.

İKİZLER HASTANENİN BODRUMUNDA

25 Şubat’ta doğan bebekler, prematüre oldukları için yenidoğan yoğun bakımına alınmıştı. Savaşın nabzı yükselince ikizler ve Katya, hastanedeki diğer yenidoğanlar ve sağlık personeli ile binanın bodrum katına inmek zorunda kaldı.

Ebeveynler, Kiev’deki hastanenin bodrum katında kalan bebeklerini ve üzücü koşulları kısa bir an için görebildiler. Katya bir hastane elbisesi içindeydi ve ikizler de derme çatma bir yenidoğan bakım ünitesinde yatıyordu. Spektor o anları, “Korku filminden bir sahne gibi” sözleriyle tanımlıyor.

Irma Nuñez, ikiz bebeklerinin Kiev’den taşınıp güvenli bir bölgeye götürülmesi için bir yardım/bağış kampanyası başlattı. Nuñez’in yardım kampanyası başlatmasına yardımcı olan arkadaşı Martha Bayne, yeni ebeveynlerin sakin kalmayı nasıl başardığına şaşırdığını söylüyor.

Bayne, “Tüm bu yaşananlar akıllara durgunluk verecek nitelikte. Ancak ebeveynlerin sakin kalabilmesi ise inanılmaz mutlu edici bir şey. Irma bana taşıyıcı anneden gelen videoları atıp duruyor. Kendilerini güçlü kılan ve devam etmeye zorlayan şeyin de bebeklerin videoları olduğu söylüyor” diye anlatıyor.

EBEVEYNLİĞE GİDEN UZUN VE ZORLU BİR YOL

Ukrayna’daki savaşın korkusu ile geçen günlerin yorgunluğu, Spektor ve Nuñez’in ebeveynliğe giden çok uzun ve zorlu yollarının sadece bir parçası.

“Geçmişte bebek sahibi olmaya çalışırken gerçekten acı verici bir deneyim yaşadım. Kederle başa çıkmak çok zordu” diyen Irma Nuñez, “Taşıyıcı anne tercih etmeye karar verdiğimizi ve bu yolla ikizlerimiz olacağını kendimizi güvende hissedene kadar kimseyle paylaşmak istemedik” diyor.

Çift, ikizlerin doğumuna kadar bebekleriyle ilgili haberleri yakın arkadaşlarından bile gizli tuttu. Ta ki erken doğum yaşanması ve savaşın patlak vermesi onları her şeyi anlatmaya mecbur bırakana kadar.

Spektor haberi nasıl verdiklerini ise şöyle anlatıyor: “Bebeklerin erken doğumunu öğrendiğimizde çevremize ‘Sizinle harika bir haber paylaşmak istiyoruz; az önce ikizlerimiz oldu ve bebekler Kiev’de dünyaya geldi’ dedik.”

‘UĞURSUZLIK GETİRMESİN DİYE BEBEK KIYAFETLERİNİ BİLE DEPOLADIK’

Nuñez, bebeklerle ilgili bir sorun yaşamaktan o kadar korkuyordu ki Chicago’daki dairelerinde çocuk odası planlamasını bile tamamlamak istemediğini itiraf etti. Çift, uğursuzluk getirmemesi için aldıkları bebek kıyafetlerini ikizler evlerine dönene kadar depolama ünitelerinde saklama kararı almışlardı.

Nuñez, “Tüm bu eşyalara iki ay daha ihtiyacımız olmayacağını düşünüyorduk. Nasılsa bebeklerin doğmasına daha vardı ve biz de doğum gerçekleşene kadar beklemek istedik” diyor.

Taşıyıcı anne ile bebek sahibi olmayan isteyen birçok çift için Ukrayna, görece daha kolay satın alınabilirliği nedeniyle çekici bir seçenek oluyor. ABD merkezli taşıyıcı annelik 100 bin dolara mal olabiliyorken, Ukrayna’da taşıyıcı annelik genellikle bu rakamın yarısından daha aza yapılabiliyor.

BABALARI DA KIEV’DE DOĞMUŞ

Nuñez ve Spektor için ise maddi anlamda daha cazip olmasından ziyade Ukrayna’nın manevi bir anlamı vardı; Spektor Kiev’de doğmuştu.

Spektor, “Asla kendi çocuğumuza sahip olmayacağımızı düşünüyorduk. Sonra karşımıza bu seçenek çıktı. Çocuklarımın benim doğduğum yerde doğmasında sembolik bir şey var” diye konuşuyor.

‘KATYA’NIN VÜCUDU BEBEKLERE SALDIRMAYA BAŞLADI’

İkizlerin dünyaya yolculukları, Rus kuvvetleri Ukrayna’nın doğu bölgelerini bombalamaya başlamadan önce bile zorluydu. Hamileliğin yarı dönemine gelindiğinde taşıyıcı anne Katya ile ikizler arasında kan uyuşmazlığı çıktı. Katya’nın kanı Rh negatif iken ikizler ise pozitifti.

Doktorlar, meydana gelen kan uyuşmazlığı sebebiyle 27. haftada bebeklerin doğmak zorunda kalabileceğini söylediler.

“Katya’nın vücudu bebeklere saldırmaya başladı” diyen Spektor şunları söylüyor: “Ne yapacağımız konusunda aklımızı yitiriyorduk. Neyse ki iki gün sonra işlerin yolunda gittiğini öğrendik. Sonra ise başka bir kötü ultrason sonucu ile karşılaştık ve lojistik bir kâbusun içine girdik.”

DOĞUM ASLINDA KİEV DIŞINDA YAPILACAKTI AMA…

Katya, geçtiğimiz hafta doğuma girdiğinde ambulansla Kiev dışındaki bir kliniğe nakledildi. Aslında savaş başladığında ikizler ve Katya başkentten uzakta olacaktı.

Ancak ultrasonda bebeklerden birinde ciddi bir oksijen eksikliği olduğu görüldü. Yaşanan bu beklenmedik gelişme sebebiyle doktorlar Katya’yı, hastane seçeneklerinin çok daha iyi olduğu Kiev’e geri sevk etti.

Katya Kiev’deki hastaneye dönmek için ambulans ile yola çıktığında, 20 dakika sürmesi gereken yolculuk, askeri araçların trafiği nedeniyle tam üç saat sürdü.

Spektor, yaşadıkları korkuyu “O üç saat çok ıstıraplıydı. Sürekli bebeklerimizi kaybedeceğimizi düşündük” sözleriyle anlatıyor.

‘BUNLAR UKRAYNALI KAHRAMANLAR!’

Bebekler fırtınalı doğumdan sağ çıktılar. Katya daha sonra ikizlere “Bunlar Ukraynalı kahramanlar” diye hitap ettiği bir video çekip ebeveynlerine gönderdi.

Bebeklere çiftin Lenny ve Moishe isimleri verildi.

Çift, yakın tarihte Polonya’ya seyahat etmeyi ve sonrasında da bir şekilde bebeklerine kavuşmayı planlıyor. Bu süreçte ise ‘Ukrayna'nın kahramanları’ olan oğullarının videolarını tekrar tekrar izleyerek hayata tutunuyorlar.

Spektor her şeye rağmen yine de çok mutlu olduklarını söylüyor ve ekliyor:

“İki can doğdu. Bu dünyaya gelme yolculukları çok zordu ve aniden çıkan bir savaş bölgesinde, tüm bu yıkımlar arasında doğmaları inanılmaz derecede umut dolu hissettiriyor.”

Hürriyet