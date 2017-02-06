FİLM GİBİ OPERASYON!

Narkotik ekiplerinin Cuma akşamı başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden uyuşturucu operasyonunun perde arkası.

Devrim DEMİR

Ülkede uyuşturucu kâbusunu sonlandırmak için gecesini gündüzüne katan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, başarılı bir uyuşturucu operasyonuna daha imza attı.

Narkotik ekipleri Cuma gecesi 29 gram uyuşturucu ile başlattıkları operasyonda piyasa değeri 200 bin TL olan, 2 kilo uyuşturucu ve 70 gram kokaine ulaştı.

Havadis, Narkotik operasyonunun perde gerisine ulaştı.

Ekim ayında yine aynı villaya operasyon yapan ekipler, aynı kişileri uyuşturucu partisi yaparken yakalamıştı.

Soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan zanlıları yakın takibe alan ekipler, uzun takibin ardından Güney Kıbrıs’tan ithal edilen uyuşturucuya ulaştı.

Uyuşturucu tacirlerinin buluşup, uyuşturucu ticareti yaptıkları aşırı güvenlikli villayı yakın takibe alan Narkotik ekipleri, Cuma gecesi zanlıları villada kıskıvrak yakaladı.

Kaçmaya çalıştılar başarılı olamadılar

Edinilen bilgide, uyuşturucu tacirlerinin Boğazköy’de kaldıkları villanın her bir köşesi kameralarla döşendi. Narkotik ekipleri, Boğzaköy’de bulunan villanın etrafında geniş güvenlik önlemlerini aldıktan sonra eve baskın düzenledi.

Bilgiler arasında, polis baskınını kameralardan gördükleri öğrenilen zanlılar kapının kırılması ile içeri giren polisleri görünce kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Polise direnen uyuşturucu tacirleri kaçamadan görevli polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Aynı eve ikinci baskın

Narkotik ekipleri Boğazköy’de bulunan villaya Ekim ayında yine baskın düzenlemişti. Baskında uyuşturucu partisi yaparken yakalanan zanlılardan Ekin Ersoy’a ait villada 6 kişi tutuklanmıştı.

Cuma akşamı gerçekleşen operasyonda ise polis zanlıların gösterimi ile su borularına gizlenmiş ve uyuşturucu satışından temin edilen üç ayrı deste halinde otuz bin TL nakit para ele geçirildi.

Zula evde, kiloyla uyuşturucu

Gece başlayan operasyon sabahın ilk ışıklarında kadar sürdü. Sorgulanan zanlılar, Ocak ayında Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri iki kilo uyuşturucuyu zulaladıkları evin adresini polise itiraf etti.

Narkotik ekibi, sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğü operasyonda Lapta’da zanlıların gösterimi ile uyuşturucu saklanan başka bir eve daha baskın yaptı.

Polisler evin odalarına paketlerle gizlenmiş, 1 kilo 600 gram hintkeneviri, buzdolabında 30 gram hintkeneviri ve 70 gram kokain ele geçirdi.

Ersoy ve Zybair iki ayrı cinayetten İngiltere’de aranıyor

Villanın sahibi Ekin Ersoy, İngiltere’nin Essex bölgesinde Haziran ayında düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi. Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, zanlı Ekin Ersoy’un İngiltere’de çete kurma ve uyuşturucu suçu yanı sıra işlediği cinayet suçundan Interpol tarafından arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgide, Brentwood kasabasında bir teknoloji şirketinde çalıştıkları belirtilen kişilerin arasında Ersoy’un dışında Uğur Küçükiravul isimli bir Türk daha bulunuyor. Zanlı Bilal Zybair’da yine İngiltere’de cinayet suçundan Interpol tarafından aranıyor.

Mohammed Denetimli Serbestlikten geçtiğimiz hafta yararlandı

Uyuşturucu operasyonunda tutuklananlar arasında dikkat çeken bir diğer isim ise, Malek Mohammed Ali.

Mohammed Ali Girne’de 2016 yılında işlediği uyuşturucu suçundan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı ve Denetimli Serbestlikten faydalanma talebinde bulundu. Mohammed Ali, geçtiğimiz hafta Denetimli Serbestlik Kurulu’ndan geçerek yasadan faydalandı.

Yarın yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Narkotiğin başarılı operasyonu sonucu tutuklanan zehir tacirleri Uğur Süzen, Malek Mohammed Ali, Kemal Numan Mehmet, Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zybair’in tutukluluk sürelerinin dolması ile yarın yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Havadis