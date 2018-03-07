FİLM GİBİ OPERASYON!

Narkotik, dur ihtarına uymayan aracın peşine düştü, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda film gibi bir operasyon gerçekleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki gün Kardeşlik Sokakta şüpheli görülerek üzeri aranan Hasan Hüseyin Haksever’in tasarrufunda bir gam uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan zanlı Haksever, polise itiraflarda bulundu. Zanlıdan aldıkları bilgiyle harekete geçen polis, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu

üzerinde operasyon düzenledi. Polis, içerisinde zanlı Fatih Esergül ile zanlı Necmettin Taşkın’ın bulunduğu aracı durdurmak istedi ancak zanlılar kaçmaya başladı.

Kısa bir kovalamaca sonucunda Fatih Eseegün ile Necmettin Taşkın isimli zanlılar da yakalanarak gözaltına alındı. Üç zanlı dün tutukluluk istemiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Hasan konuştu diğerleri yakalandı

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli Polis Memuru Hasan Derman, 5 Mart 2018 tarihinde, saat 13.50’de, Gazimağusa’da, Kardeşlik sokakta, şüpheli olarak görülen zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in üzerinin arandığını ve pantolonunun cebinde bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Zanlıdan elde edilen soruşturmada, uyuşturucu maddenin zanlı Fatih Esergül tarafından verildiğini tespit ettiklerini kaydeden Derman, içerisinde zanlı Fatih Esergül ile zanlı Necmettin Taşkın’ın bulunduğu aracın Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda tespit edildiğini söyledi.

Dur ihtarına uymadılar

Zanlıların dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını ve bu esnada poşetler içerisinde bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri yola döktüklerini anlatan Derman, zanlıların, Güvercinlik kavşağında yakalandıklarını söyledi. Zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Derman, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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