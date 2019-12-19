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  3. Filmleri aratmayan olay! Kaçırıldıktan 55 yıl sonra...
Filmleri aratmayan olay! Kaçırıldıktan 55 yıl sonra...

Filmleri aratmayan olay! Kaçırıldıktan 55 yıl sonra...

Filmleri aratmayan olay! Kaçırıldıktan 55 yıl sonra...

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ABD'de 55 yıl önce bebekleri kaçırılan bir çifte, kendi çocukları oldukları söylenerek başka bir bebek teslim edildi. Gerçek bir süre sonra ortaya çıkarken, FBI yıllar önce yaptığı yanlışı düzelterek gerçek bebeği buldu.

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Chester ve Dora Fronczak’ın bir günlük bebeği Paul, 26 Nisan 1964’te Michael Reese Hastanesi’nden kaçırıldı. FBI’ın iki yıllık çalışması sonucunda New Jersey alışveriş merkezinde terk edilmiş iki yaşındaki bir çocuk, Fronczak çiftine kendi bebekleri olduğu söylenerek teslim edildi.

Aileye teslim edilen Paul Fronczak, çocukken kaçırıldığını öğrendiğinde 10 yaşındaydı. 40 yıl sonra ailesini ikna edip DNA testi yaptırdı ve gerçek ortaya çıktı. FBI aileye yanlış çocuk teslim etmişti.

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Yıllar önce aileye teslim edilen ve Paul olduğu söylenen adam.

Dora ve Chester tarafından yetiştirilen Paul Fronczak  gerçek kimliğini bulma arayışına başladı. 55 yaşındaki bir çocuk babası Paul, biyolojik  anne ve babasının olduğunu öğrendi.

FBI ise soruşturmayı yeniden başlatarak birkaç ay önce gerçek Paul Fronczak’ı buldu. Michigan'da yaşayan ve ismi gizli tutulan gerçek Paul şuan sessiz kalmayı tercih ediyor. Paul'ün gerçek babası öldü ama anne Dora hayatta ve 55 yıl sonra anne oğul  kavuşması gerçek olacak mı merakla bekleniyor.

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