FİNAL YAPIYOR!

"Ufak Tefek Cinayetler'in final mi yapıyor?" sorusu yanıt buldu. Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in ekran macerası final bölümü ile sona eriyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler ne zaman final yapacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetlet dizisi final tarihi...

Star TV’nin sevilen dizileri arasında yer alan Ufak Tefek Cinayetler yayın hayatının 2. sezonunda final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler’in geçtiğimiz bölümlerinde Tülin Özen de projeden ayrılmıştı.Peki, Ufak Tefek Cinayetler ne zaman final yapacak?