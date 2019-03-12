Final yapıyor!

Fox Tv ekranlarında Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya'nın başrolünde izleyici karşısına çıkan 'Vurgun' 6. bölümün ardından final yapacak.

Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya’nın başrolü paylaştığı Vurgun dizisinin final bölümü çekildi. Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı.

Petekkaya, dizide oğlu Kerem'i canlandıran Aybars Kartal Özson'a ise sarılarak teşekkür etti. Set ekibi ise Erkan Petekkaya'yı son sahnesinin ardından alkışlarla uğurladı.

Erkan Petekkaya,'Bitti. Bizi izleyen herkesin emeğine sağlık. Sevgiler, selamlar' notunu yazdı.