Final yapıyor...
Hayranlarına çok kötü haber!
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Show TV'nin en iddialı dizilerinden birisi daha final kararı aldı.
Show TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Yuvamdaki Düşman dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı.
Show TV'nin iddialı başlayan dizisi Yuvamdaki Düşman'ın ekran yarışı 6. bölümde sona erecek.
Başrollerinde Nebahat Çehre gibi usta isimler yer almasına rağmen dizi istediği başarıyı yakalayamadı.
Etiketler : Show TV, Yuvamdaki Düşman, dizi, final
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