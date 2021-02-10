Firari mahkumu arama çalışmaları sürüyor
Firari mahkumu arama çalışmaları sürüyor
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Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden firar eden Alexander Satlaev’i arama çalışmaları sürüyor.Firari mahkum Rus uyruklu Alexander Satlaev’in Ciklos bölgesinde görüldüğü iddiaları üzerine polis aramaları bu bölgede yoğunlaştırdı.
Polis, firarı şahsı arama çalışmalarını Ciklos’ın dağlık kısımlarında yoğunlaştırırken, Ciklos’taki arama çalışmalarına helikopter de destek verdi.
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