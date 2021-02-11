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Firari şahıs Doğanköy’de tespit edilerek tutuklandı

Firari şahıs Doğanköy’de tespit edilerek tutuklandı

Günlerdir aranan Rus uyruklu Alexandr Satlaev Girne'ye bağlı Doğanköy’de yakalanarak tutuklandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilhiye göre firari şahıs Alexandr Satlaev Doğanköy’de tespit edilerek tutuklandı.

Aydın Tepe Sokak üzerinde boş bir eve girerek gizlendiği tespit edilen firari şahıs Alexandr Satlaev polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Olayla ilgili  polisin soruşturması devam ediyor. 

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