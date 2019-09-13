FİRARİ YAKALANDI!

Sosyal medya üzerinden tanıştığı üç genç kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle hükümsüz tutuklu olan ve dün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldığı esnada firar eden Mürsel Aydın saat 18.00 sıralarında Lefkoşa'da yakalandı. Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mürsel Aydın, devam eden mahkemesi dolayısıyla götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan dün saat 14:30 sıralarında firar etmişti.

