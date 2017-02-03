Fırıldak Ailesi
Fırıldak Ailesi
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Yapımı :2017 - Türkiye
Tür :Animasyon , Aile
Yönetmen :Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay
Oyuncular : -
Seslendirenler :Oğuzhan Koç , Eser Yenenler , Bülent Kayabaş , Murat Boz , İbrahim Büyükak
Senaryo :Haluk Can Dizdaroğlu , Varol Yaşaroğlu
Yapımcı :Necati Akpınar
Diğer Adı :Fırıldak Ailesi: Batsın Bu Orta Dünya
Film Özeti
Sabri Fırıldak ve diğer köylülerin kadınları, bir gece kaçırılmıştır. Bunun üzerinde köydeki erkekler, tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü ormana maceralı bir yolculuğa çıkarak Orta Dünya'ya varırlar.
Varol Yaşaroğlu'nun uzun süreli dizisi Fırıldak Ailesi, bu sefer beyazperdeye aktarılıyor. Animasyon türündeki filmin yapımcılığını ise Grafi2000 ve BKM üstleniyor.
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