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Fırtına gece yarısına kadar etkili olacak

Fırtına gece yarısına kadar etkili olacak

Fırtına gece yarısına kadar etkili olacak

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Ülkede dün gece etkili olmaya başlayan fırtınanın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden saatte 39-49 km hızla esen rüzgarın zaman zaman 62-74 km’ye yükselmesini öngörüyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

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