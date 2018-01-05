FIRTINA GİRNE'Yİ VURDU!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına nedeniyle Girne ‘de Ambiance Restoran önündeki iskele zarar gördü.

Birçok bölgede de hasara neden olan fırtına nedeniyle ağaç dalları koptu, çöpler etrafa savruldu. İlgili birimlerin bölgede alarma geçtiği öğrenildi.