FIRTINA KIRDI GEÇİRDİ!

Lapta’da hizmet veren Starling Supermarket’in çatısı fırtınaya dayanamadı.

Ülke genelinde etkili olan fırtına birçok bölgede depoları yerinden sökerken Lapta’da felakete neden oldu. Lapta’da öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtına Starling Supermarket’in çatısını tamamen yerinden söktü. O sıra da markette alışveriş yapan vatandaşlar korku dolu dakikalar yaşadı. Olayda yaralanan olmazken ciddi maddi hasar meydana geldi.

Havadis