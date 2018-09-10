FIRTINA VE DOLU ZARARA YOL AÇTI!

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Şiddetli sağanak yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle Doğu Mesarya köylerinden Yıldırım, Akova, Mormenekşe ve Boğaziçi köylerinde sebze ekili alanlar zarar görürken, bazı yerlerde hayvan barınaklarının çatıları uçtu, DAÜ yakınında ağaç dalları yolu kapattı

Ülkemizi Cuma günüden itibaren etkisi altına alan yağışlı ve fırtınalı hava dün yer yer olumsuzluklara neden oldu.

Dün ülkenin hemen hemen her bölgesi yağışlı ve sert rüzgarın etkisi altında kalırken, özellikle Mesarya bölgesinde şiddetli yağmur ve dolu etkili olduğu bildirildi. Zaman zaman ise yağmurla birlikte fırtına etkili olurken bazı Mesarya köylerinde zarara yol açtı.

Şiddetli sağanak yağmur, dolu ve fırtına nedeniyle Doğu Mesarya köylerinden Yıldırım, Akova, Mormenekşe ve Boğaziçi köylerinde sebze ekili alanlar zarar görürken, bazı yerlerde hayvan barınaklarının çatıları uçtu.

DAÜ YAKININDA AĞAÇ DALLARI YOLLARI KAPATTI

Sert esen rüzgar fırtınaya dönüşerek, Gazimağusada Doğu Akdeniz Üniversitesi yakınlarında ağaçların dallarının kırılmasına neden oldu.

Kırılan ağaç dalları bir süre trafiğin aksamasına neden oldu.

Yağışlı hava bugün ve Salı günü de devam edecek. Bu arada hava sıcaklığında da hissedilir oranda düşüş oldu.