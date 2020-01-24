FIRTINAYA DİKKAT!
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTc, hava durumu, 24 Ocak 2020, fırtına
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