FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.