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FIRTINAYA DİKKAT!

FIRTINAYA DİKKAT!

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı zamanla az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek. 

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