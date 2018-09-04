Fişi Acun mu çekti?

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin geride bıraktığımız Ağustos ayında, Gökhan Özoğuz'un 'O Ses Türkiye' programını bırakmasının ardından jüri üyeliğinden ayrılacağı yazılıp çizilmişti.

Çıkan bu iddia sonrası Tilbe, kendisine özgü bir yanıtla çıkan iddiaları yalanladı. Twitter hesabından konuyla ilgili bir takipçisinin mesajını yanıtlayan Yıldız Tilbe, bunun bir dedikodu olduğunu belirterek ayrılık haberlerinin doğru olmadığını ‘Dediler kodular’ şeklinde bir açıklama ile yalanlamayı tercih etti.

GERÇEK BİR AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ayrılık haberlerinin çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bunların dedikodu olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, bu açıklamasından sadece bir ay sonra bu defa programdan ayrıldığını yine sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ayrılık kararının iradesi dışında alındığını ima edercesine ‘O Ses te yokmuşum’ şeklinde bir ifade kullanan Tilbe bu çıkışıyla kafaları karıştırdı.