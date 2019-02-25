FİYATLAR DÜŞTÜ VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Lefkoşa otobüs terminali içerisinde kurulan pazarda, bazı ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara göre düşüş gösterdi

Lefkoşa otobüs terminali içerisinde her hafta sonu kurulan pazarda, bu hafta bazı ürünlerin fiyatında düşüş gözlemlendi. Vatandaşın geçtiğimiz haftalarda 10 ve 15 TL’nin altından alamadığı domatesin fiyatı bu hafta tezgâhtan tezgâha farklılık göstererek 6 ve 7 TL üzerinden vatandaşa sunuldu.

Acı sivri biberin kilosu 22 TL

Pazar tezgâhlarında dün satılan domatesin kilosu 6-7 TL üzerinden alıcısıyla buluştu. Acı sivri biberin kilosu gecen hafta 10 TL üzerinden satılırken bu hafta 22 TL oldu. Soğanın kilosu 5 TL, patlıcanın kilosu tezgâhtan tezgâha değişikli göstererek 10 ve 15 TL’den satıldı.

Havucun kilosu ise bu hafta 5 TL üzerinden alıcısıyla buluştu.

Salatalığın kilosu 12 TL

Bu hafta pazarda salatalığın kilosu 12 TL’den tezgahlarda yerini aldı. Kabağın kilosu 8 TL üzerinden vatandaşa sunuldu. Pazar yerinde diğer sebzelerin kilosu ise şu fiyatlardan tezgâhlarda yerini aldı;

Patates: 6 TL

Taze turpun tanesi:..2,50 TL

Pırasa:…..…….2,50 TL

Taze soğan:…….3 TL

Kıvırcık Marul:..………3.50 TL

Bezelye :…………….13 TL

Kabak:……………… 10 TL

Sarma:……………….5 TL

Yeşillik:………….2 TL

Brokoli:………..6 -8TL

Muzun kilosu 7 TL

Muzun kilosu her hafta olduğu gibi sabit kalırken, tropikal meyvelerden olan üç tane avokado ve 3 tane mango 20 TL’den vatandaşa sunuldu. Değişen meyvelerin fiyatları farklı tezgâhlarda şu şekilde gözlemlendi:

Elma:………..5 TL

Armut:……….5 TL

Mandalina:………2 TL

Hurma:………..5 TL

Muz:…………….7 TL

Üzüm:…………10 TL

Çilek:………. 6 TL