FİYATLAR DÜŞÜŞTE!

Haberci'den Meyil Avcan'ın haberine göre; Ülkemizin Lefkoşa semtinin Küçük Kaymaklı bölgesinde her pazar günü otobüs terminaline kurulan açık pazarı ziyaret eden Haberci, sebze fiyatlarına göz attı.

Geçtiğimiz hafta sebze fiyatlarında görülen artışın üzerine HABERCİ, Lefkoşa bölgesinde kurulan açık pazara giderek vatandaş için sebze fiyatlarına göz attı.

Normalde kalabalık olan açık pazarın dün diğer haftalara nazaran çok daha tenha oluşu gözlerden kaçmadı.

Pazardaki tenhalığın nedenini esnafa sorduğumuzda ise, yeni yıl ve bayram gibi özel günlerin sonrasında pazarların hep tenha olduğu yanıtını aldık.

Esnafın bazısı halinden memnunken, bazıları satışlarda düşüş yaşandığını ve alım gücünde gözle görülür bir fark olduğunu söyledi.

Sebze ve meyve fiyatlarının çok düştüğünü ancak bunun esnaf için iyi bişey olmadığını dile getiren pazarcılar, o ürünün maliyetinin kendilerine çok daha fazla olduğunu ve pahalıya mal edilen ürünü zararına satmanın onların alım gücünü düşürdüğünü vurguladı.

Pazardaki en pahalı sebzenin kilosunun 20 TL olan taze fasulye ve en pahalı meyvenin kilosunun ise 25 TL olan kestane olduğunu, en ucuz sebzenin kilosu 3.5 TL’ye düşen patates ve en ucuz meyvenin 3 kilosu 5 TL olan mandarin olduğunu gözlemlendi.