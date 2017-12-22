Fİ'YE SÜRPRİZ TRANSFER!

Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsür gibi ünlü isimlerin paylaştığı Çi isimli diziye güzel oyuncu Irmak Ünal'ın da katılacağı öğrenildi.

Azra Kohen'in çok satan ‘Fi Çi Pi’ kitap üçlemesinden uyarlanan ve cesur sahneleriyle ilgi uyandıran ‘Fi’nin yeni sezonu Çi' dizisine şu sıralar güzel oyuncu Irmak Ünal’ın katılacağı konuşuluyor. Ünal’ın senaryoyu incelediği ve kısa bir sürede kararını açıklayacağı gelen bilgiler arasında.