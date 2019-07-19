Flaş gelişme! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı.

Fenerbahçe’de Volkan Demirel konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmesi biten deneyimli kaleci ile yeniden anlaşmaya soğuk bakmıyor. Ancak başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm kulüpte, 1 yıllık sözleşme süresi düşünülüyor.

2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Volkan’ın, fiziksel olarak kendisini iyi hissettiği ve en az 2 sene daha futbol oynamak istediği belirtildi. 38 yaşına gelen Volkan’ın, İtalyan efsanesi Gianluigi Buffon örneğinden yola çıkarak, 40 yaşına kadar sahada olmayı hedeflediği bildirildi. Kendisini formda ve güçlü hisseden tecrübeli eldiven, 16 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe’den de vazgeçmek istemiyor.

Başkan Ali Koç ise kafasındaki ‘jübile’ projesini artık hayata geçirmeyi planlıyor. Kulübün simgelerinden Emre Belözoğlu’nun yeniden takıma katılmasını sağlayan Ali Koç, Volkan Demirel’le de bir yıl daha devam edip, sezon sonunda iki efsane isme unutulmaz bir jübile yapılmasını amaçlıyor. Bir de üstüne şampiyon olunup, 4. yıldızın takılması durumunda Emre ile Volkan’ın vedasının daha da unutulmaz olacağı düşünülüyor. 2 yıllık sözleşme üzerinde duran Volkan Demirel’in de her türlü fedakarlığa hazır olduğu, bilhassa maaş konusunda hiçbir sıkıntı çıkarmadan sözleşme yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

1 yıl daha Fenerbahçe'de

Bir süredir yapılan görüşmelerin neticesinde ise Fenerbahçe ile Volkan Demirel arasında, 1 yıllık yeni sözleşme yapılması üzerinde mutabakat sağlandığı vurgulandı.

Emre faktörü

Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel’in takıma yeniden dönmesi konusunda Emre Belözoğlu faktörü de dikkat çekiyor. Fenerbahçe’ye 5 yıl sonra geri dönen Emre, futboldaki son senesinde Volkan’la yan yana oynamayı hedefliyor. Saha dışında da çok iyi arkadaş olan ikili, yeniden Fenerbahçe’de buluşmayı çok istiyor. Şampiyonluk yarışında Volkan’ın önemli olacağını düşünen tecrübeli orta saha, görüşmeleri yakından takip ediyor.

Farklı bir rol

Volkan Demirel’in Fenerbahçe’deki rolü daha farklı olacak. Takımda Harun Tekin,Altay Bayındır ve Berke Özer gibi isimler olması nedeniyle kaleci rotasyonu geniş olan sarı-lacivertlilerde Volkan’ın liderlik görevini devam ettirmesi isteniyor. Adeta bir kaleci antrenörü gibi özellikle genç isimler Altay ve Berke’ye sahip çıkması istenen tecrübeli yıldızın, kaptanlık rolüyle de tüm takımı bir arada tutması düşünülüyor.

Tek başına idman

Yeni sezon çalışmaları başlamasına rağmen henüz daha takıma katılamayan Volkan Demirel, özel antrenmanlarla hazır olmaya çalışıyor.Düzenli bir program dahilinde salon çalışmalarıyla fiziksel olarak geride kalmamak için çaba harcayan tecrübeli kaleci, sarı-lacivertlilere en hazır şekilde dönmeyi planlıyor.