Flaş iddia! Sadettin Saran ile Defne Samyeli...

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında bomba bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Sırp şarkıcı Emina Jahovic'den ayrılan Saadettin Saran; Defne Samyeli ile ilgilenmeye başladı.

Tv8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda Eylem İpek Şafak, Saadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli ile ilgilendiğini iddia etti. Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi.

Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Saadettin iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.