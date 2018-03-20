Flaş Karar!

Emina Jahovic ülkesine dönüyor!

Popçu Mustafa Sandal’la boşanma aşamasında olan Emina Jahovic, Sırp basınına göre ülkesine dönüyor. 36 yaşındaki şarkıcı, iki oğluyla Novi Pazar’a yerleşecek.

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek için gün sayan Emina Jahovic, boşandıktan sonra memleketinin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Sandal'la 2008'de evlendikten sonra kendini ailesine adayan Jahovic, Sırbistan menşeili 'novosti.rs' adlı internet sitesinin iddiasına göre; boşanma davasının ardından Sandal'dan olan oğulları Yaman ve Yavuz'u alıp Novi Pazar'a yerleşecek. Sırp şarkıcı, Novi Pazar'daki aile yadigarı evini baştan aşağı yeniletmek için 500 bin euro (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) harcadı.

Evine SPA, yüzme havuzu ve çocukları için büyük bir oyun alanı yaptıran Jahovic'in bu hamlesi Sırp basınının iddiasını doğrular nitelikteydi.

Sandal'la çocukları için görüşmeye devam edecek olan Sırp şarkıcının, ülkesinde yaşama kararına Mustafa Sandal'ın sıcak bakmadığı konuşuluyor.