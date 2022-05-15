Forklift ile motosiklet çarpıştı… Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma kaldırıldı
Forklift ile motosiklet çarpıştı… Motosiklet sürücüsü yoğun bakıma kaldırıldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün , saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Düzova köy kavşağından Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyreden elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca ATIEV, yine Düzova köy kavşağından Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Rıza ÖZMATYATLI yönetimindeki YJ 04RLC plakalı Forktlif aracın ön kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan Gonca ATIEV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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