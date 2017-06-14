FOX TV ile Kanal D arasında savaş çıktı!

Ali Eyüboğlu, FOX TV ile Kanal D'yi karşı karşıya getiren format kavgasının detaylarını yazdı.

Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Seda Akgül'ün FOX TV'ye transfer olduğunu ve burada "Yuvamız Yıkılmasın" isimli bir 'barıştırma' programı yapacağını duyurmuştuk.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Seda Akgül'ün sunmaya hazırlandığı programın formatı nedeniyle Fox TV ile Kanal D arasında çıkan savaşı kaleme aldı.

İşte Eyüboğlu'nun "İki kanal arasında 'barıştırma' savaşı" başlıklı bugünkü gazetemizde yer alan köşe yazısı:

Türkiye’de sadece mevsimler değil, televizyonların yayın dönemleri de şaştı. Eskiden kıştan sonra ilkbahar, ardından yaz geliyordu. Bu yıl kış, bahar mevsimini aradan çıkarıp direkt yaza bağlandı... Bahar bitti, ama İstanbul’da insanlar piknik sezonunu açamadan Ramazan geldi. Görünen o ki Ramazan Bayramı’ndan önce ne insanlar için yaz tatili başlayacak ne de kanallar için “yaz ekranı”...

Temmuz ayında başlayacak “yaz ekranı” uzun sürmeyecek. Çünkü bu yıl kanalların çoğu “yeni yayın dönemi”ni ağustosun ortasında açacak.

Eğlence kanallarının “yeni yayın dönemi”ne ilişkin hazırlıklarını araştırırken iki kanal arasında yeni bir format savaşı olduğunu öğrendim.

Önce aldığım bilgiyi, ardından iki kanal yöneticilerinin konu hakkındaki görüşlerini paylaşacağım. Aldığım istihbarat şu:

“Karga Film, Kanal D’ye, evliliklerinde sorun yaşayanları konuk edip, yuvalarını kurtarmayı amaçlayan bir proje önerdi. Hande Ataizi’nin sunacağı program için Kanal D yönetimi, “Masrafı bizden, bir demo çekin görelim” dedi. “Gel Barışalım”ın adını ve formatını tescil ettiren kanal yönetimi, demoyu beğenmedi ve yayınlamaktan vazgeçti.

Bir süre sonra FOX’un, çiftleri barıştıracak ‘Yuvamız Yıkılmasın’ için Karga ile anlaştığı, programı Seda Akgül’ün sunacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine Kanal D, “Format bizim” diye FOX’a ihtar çekti.”

İki kanalın yöneticilerini de aradım. Kanal D yönetimi olayı doğruladı. FOX’un Genel Müdürü Cenk Soner ise şunları söyledi: “Program uzunca bir süredir gündemimizdeydi. Biz ‘Yuvamız Yıkılmasın’ için anlaşma yaptıktan sonra Kanal D’den bir yazı geldi. Konsept benzer olabilir, ama adı ve içeriği aynı değil. Program ekrana geldiğinde daha iyi anlaşılacak bu.”