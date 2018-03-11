FOX TV'NİN FENOMEN DİZİSİ APAR TOPAR FİNAL KARARI ALDI!

FOX TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisi final yapıyor. İlk bölümlerinde reyting sıralamalarında üstlerde yer alan Şevkat Yerimdar yaşadığı düşüş nedeni ile ekranlara veda ediyor.

FOX TV, Limon Yapım imzalı dizisi Şevkat Yerimdar ile ilgili final kararı aldı. Cuma akşamları ekrana gelen dizi 44’üncü bölümde final yapacak. Cuma akşamları ekrana gelen Şevkat Yerimdar, geçen yıl aylarca rafta bekletildikten sonra yaz sezonunda seyirciyle buluşturulmuş ve geçen yaz sezonu en yüksek reytinge ulaşan yapım olarak kanalın yüzünü güldürmüştü. Reytinglerdeki düşüş sebebi ile dizinin final yapmasına karar verildi.