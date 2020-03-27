Fransa’da 16 yaşındaki kız corona virüsünden öldü

Corona virüsü salgını Avrupa'da ölüm saçarken, Fransa'da en genç ölüm yaşandı... Fransa'da 16 yaşındaki Julie A.'nın yaşamını yitirdiği açıklandı. 29 bin 155 vakanın yaşandığı Fransa'nın başkentinde yaşamını yitiren genç kadının annesi, "Gençleri etkilemiyor dediler biz de buna göre hareket ettik" dedi.

Coroa virüsü vaka sayısının 29 bin 155 olduğu ve toplamda da 1696 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa en genç corona virüsü kurbanına ağlıyor… Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan 16 yaşındaki Julie A., corona virüsüne bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Jerome Salomon’un, “Sadece hastanelerde ölenleri corona virüsü olarak tanımlıyorlar, evlerdeki ve huzurevlerindeki yaşlıları saymıyorlar, sayı çok daha fazla” dedikten saatler sonra gelen açıklama ile ülkenin en genç corona virüsü kurbanının Julie A. olduğu açıklandı.

Genç kızın annesi Sabine, Fransız haber ajansı AFP’ye konuştu. Julie’nin bir hafta hafif hafif öksürdüğünü söyleyen annesi, kızının daha sonra nefesdarlığı çektiğini söyledi. Hastaneye gittiklerinde yapılan testler sonucunda kızında Covid-19 tespit edildiğini söyleyen Sabine, “Durumu kötüleşti ve perşembe günü yaşamını yitirdi. Sağlık görevlileri en başından beri bu virüsün gençleri etkilemediğini söylemişti. Biz de herkes gibi buna inandık. Kızımın hiçbir sağlık problemi yoktu” dedi.