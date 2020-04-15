Fransa’dan örnek corona virüsü kararı: Her birine 11 bin 260 TL verilecek

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da Başbakan Philippe flaş bir açıklama yaptı. Philippe , corona virüsüyle ön cephede savaşan bütün sağlık çalışanlarına 1500 euro (yaklaşık 11 bin 250 TL) prim verileceğini duyurdu.

134 bin 303 vakanın olduğu ve 15 bin 729 insanın yaşamını yitirdiği Fransa’da flaş bir corona virüsü kararı alındı…

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün yaptığı açıklamada corona virüsü salgınıyla ön cephede mücadele eden doktorlara 1500 euro (yaklaşık 11 bin 260 TL) ikramiye verileceğini duyurdu.

Philippe, fazla mesai ücretlerinin de daha yüksek bir orandan ödeneceğini de dile getirdi. Philippe açıklamasını, 110 milyar euroluk kurtarma paketine onay çıktıktan sonra yaptı.