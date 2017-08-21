Fransa'nın Marsilya kentinde terör paniği

Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç kalabalığın arasında girdi. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Polis olayın yaşandığı eski liman bölgesini boşalttı.

Geçen hafta Barcelona'da yaşanan saldırı sonrası Fransa'nın Marsilya kentinde bir araç kalabalığın arasında girdi.

Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, bir aracın otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasında daldığı olayda en az bir kişi hayatını kaybetti.

Fransız medyası hayatını kaybeden kişinin 42 yaşında bir kadın olduğunu aktardı.

Fransız yetkililerden yapılan açıklamada olayın bir kaza mı yoksa bir terör saldırısı olup olmadığına dair araştırmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.

"ŞOFÖR TUTUKLANDI"

Polis olayın yaşandığı eski liman bölgesini boşalttı. Kalabalığın arasına giren aracın sürücüsünün ise tutuklandığı belirtiliyor.