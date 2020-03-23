Fransız Doktor uyardı!2 saat içinde boğuluyorlar!

Corona virüsü kabusu her geçen gün kötüye giderek ciddiyetini koruyor. Dünya çağında 336 bini aşkın kişiye corona virüsü bulaştı. Ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. Virüsün doğduğu yer olan Çin, salgını kontrol altına almış durumda. Ancak Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gidiyor. İtalya'da vaka sayısı 60 bine yaklaştı. ABD ve İspanya'da da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle parklara ve sahillere akın etti. Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da ise doktorlar önemli uyarılarda bulundu. İşte corona virüsüne dair son dakika gelişmeleri...

