FRANSIZ PASAPORTUYLA ÇIKMAK İSTEYİNCE...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güney Kıbrıs’a sahte Fransız pasaportu ile gitmek isteyen Lübnan uyruklu Mahmut Elsayed, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda polis engeline takıldı

Güney Kıbrıs’a sahte Fransız pasaportu ile gitmek isteyen Lübnan uyruklu Mahmut Elsayed, Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda polis engeline takıldı. Önceki gün Güney Kıbrıs’a geçmek için sahtelenmiş Fransa pasaportunu görevli polis memurlarına ibraz eden Elsayed tutuklanarak, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Evrak sahteleme”, “Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Elsayed aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Lübnan pasaportuyla giriş yaptı

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Mahmut Elsayed’in 18 Aralık 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’a geçmek için Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’na gittiğini söyledi. Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’na giden zanlının daha önceden sahtelemiş olduğu Fransa pasaportunu görevli polise vermek suretiyle sahtelenmiş evrakı tedavüle sürdüğünü ve Güney Kıbrıs’a geçmeye teşebbüs ettiğini açıklayan tahkikat memuru, zanlının 19 Aralık 2019 tarihinde tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, ayrıca zanlının KKTC’ye 17 Aralık 2018 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan Lübnan pasaportu ile giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mahmut Elsayed’in tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.