Friends geri dönüyor, diziden ilk fragman da yayınlandı

Friends'in merakla beklenen özel bölümü ile ilgili ilk detaylar geldi. Ana kadroda kimlerin olacağı, sürpriz konuk oyuncular ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bilgiler paylaşılırken altı sıkı arkadaşın ilk görüntüleri de geldi.

2004'te yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda eden fonemen dizinin uzun zamandır yeni bir bölümü bekleniyordu. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimleri geciken dizi 27 Mayıs'taki özel bölümüyle yeniden izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

1994'ten 2004'e kadar devam eden ve 10 sezon boyunca her bölümü merakla beklenen dizinin uzun zamandır yeni bir bölümünün çekilmesi konuşuluyordu. Pandemi nedeniyle bu çekimler gecikse de nihayet ilk fragman yayınladı.

Yeni bölümde yine orijinal oyuncu kadrosunu izleyeceğimiz dizide; Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) ve David Schwimmer (Ross)'ın yanı sıra Reese Witherspoon (Jill) ve Tom Selleck (Richard) de yer alacak.

Yeni bölüm için yayınlanan ilk fragmanda altı oyuncunun dizinin ikonikleşen müziği I’ll Be There For You For You'nun melodisi ile yürüdüğü görülüyor.

Jennifer Aniston, fragmanı dün Instagram’da paylaştı.

Yapılan basın açıklamasına göre şovun adı Friends: The Reunion olacak.

Diziye David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Larry Hankin gibi isimlerin de konuk olması bekleniyor.