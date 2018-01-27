FRİTÖZ ALEV ALDI YANGIN ÇIKTI!

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Cine miles Restorant Bar” isimli iş yerinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. İşletmenin mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Hamdi Mesaryalı’ya ait “Cine miles Restorant Bar” isimli iş yerinde dün sabah 11.00 sıralarında yangın meydana geldi.

İşletmenin mutfak bölümünde, akşamdan unutulan elektrikli fritözün içerisinde bulunan yağın alev alması sonucu çıkan yangın Girne İtfaiye Şube ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangında mutfaktaki, bir adet elektrikli fritöz, üç adet florosan lamba, iki adet ikili priz, bir adet tekli priz ve bağlı oldukları elektrik kabloları tamamen, bir adet mikrodalga fırın kısmen yandı.

Olay esnasında meyhanenin kafeterya bölümünde bulunan konuklar, yangın nedeni ile ciddi panik yaşadı.

Havadis