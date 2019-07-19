FUAT OKTAY, BUGÜN KKTC'YE GELİYOR

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinde bu yıl da Türkiye yanında bazı ülkelerden temsilciler Kıbrıs Türk halkının sevincine ortak olacak.

Törenlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam KKTC’ye geliyor.

TAK muhabirinin Protokol Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, Oktay’ın heyetinde Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde TBMM’yi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil edecek. Ayrıca Türkiye’deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacak.

Buna göre, TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, MHP Milletvekili Celal Adan ve Ahmet Erbaş, İyi Parti Milletvekili Ahmet Erozan, DP Milletvekili Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da aynı amaçla KKTC’yi ziyaret edecek.

Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerinin üçüncü ülkelerden de konukları var.

Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad’dan heyetler de KKTC’ye geldi.

BRT/TAK