Fuat Oktay KKTC’de…
Fuat Oktay KKTC’de…
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC‘ye geldi.
Oktay, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ve yetkililerce karşılandı.
Oktay, bu sabah ilk olarak başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene katıldı.
Oktay 09.30’da ise Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’da yer alacak resmi geçit törenine katılarak konuşma yapacak.
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